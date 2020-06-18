بالوثيقة .. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقرر رفع أجور الموظفين والعاملين في الإدارة بنسبة 150%

2020/06/18 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفع أجور الموظفين والعاملين في الإدارة بنسبة 150%، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار في ظل هبوط سعر صرف الليرة السورية.وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، في … Readmore

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