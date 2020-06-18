إيران تستورد البضائع من العراق مقابل عائدات الغاز و الكهرباء المصدرة

2020/06/18 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إيران لاستيراد البضائع من العراق باستخدام مليارات الدولارات من عائدات الغاز والكهرباء العالقة في البلاد بسبب العقوبات الأميركية.وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن “محافظ البنك الايراني عبد الناصر همتي قال لوكالة الانباء الجمهورية الاسلامية التي تديرها الدولة ان البنوك … Readmore

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