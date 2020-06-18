مراسلنا: نشوب حريق باحدى بساتين محافظة كربلاء

2020/06/18 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان محافظة كربلاء شهدت نشوب حريق في احدى بساتينها.وذكر المراسل ان “حريقاً كبيراً نشب في بساتين عين التمر”.وبين أن “الحريق خرج عن سيطرة كوادر الدفاع المدني التي تحاول السيطرة عليه وتستنجد بكوادر الدفاع في المركز والعتبات المقدسة”.

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