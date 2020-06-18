جودت: قرار انعقاد جلسات البرلمان أو تأجيلها مرهون برئاسة المجلس

2020/06/18 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، أن قرار انعقاد جلسات البرلمان وموعدها في ظل تسجيل إصابات بفيروس كورونا مرهون برئاسة المجلس.

وقالت جودت في تصريح، إن أعضاء مجلس النواب طالبوا بإجراء حملات تعقيم وتعفير داخل مبنى البرلمان من اجل تلافي حدوث إصابات وضمان استمرار الجلسات وسط الإجراءات الوقائية، مشيرة الى أن الجلسة المقبلة ستنعقد حال تحديد رئاسة المجلس لموعدها رغم التخوف من وجود إصابات جديدة بين أعضائه.

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