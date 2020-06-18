الانبار تعلن تسويق 220 الف طن من محصول الحنطة منذ بدء موسم الحصاد

2020/06/18 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء مدينة الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ،الخميس، عن تسويق نحو 220 الف طن من محصول الحنطة منذ بدأ عمليات التسويق عموم مدن الانبار .وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” مراكز تسويق الحنطة في عموم مدن الانبار اعلنت حصيلة عمليات التسويق في عموم مدن الانبار حيث وصلت الكمية الى […]

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