«انت كما انت »جدلية الفهم و تفاعلية الحقيقه - حسام الدين مسعد

2020/06/18 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد أنت كما أنت..جدلية الفهم وتفاعلية الحقيقةلماذا اكتب ؟ ولمن اكتب ؟ وكيف اكتب ؟ حين تطالع النص المونودرامي للكاتب والاستاذ الفنان المسرحي حسين السلمان «انت كما انت » الذي يصحبنا في رحلة بحث مع بطل مسرحيته للبحث عن كتابه المفقود من مكتبته الخاصه الذي يصف لنا حالة الكتب وكأنها بشر منها الخير ومنها الشرير ومنها الناطق والصامت وكيف ان هذه الكتب تتصارع مع بعضها وتسقط بعضها من علي ارفف مكت ......





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