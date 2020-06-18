محافظ كربلاء: سيارة حديثة وقطعة أرض لمن يتبرع ببلازما الدم

2020/06/18 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، إطلاقه مبادرة لتبرع المواطنين المتشافين من فيروس كورونا ببلازما الدم، والتي تستخدم لعلاج المواطنين المصابين بالفيروس.

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