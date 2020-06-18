الكاظمي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق

2020/06/18 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أنه لن يسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق.

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