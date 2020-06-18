شاهد: مدير صحة الكرخ يتحدث عن ستراتيجية متبعة في المستشفيات أدت لانتشار فكرة “عدم توفر المسحات”

2020/06/18 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، سبب ارتفاع عدد الاصابات بجانب الكرخ، فيما تحدث عن ستراتيجية تتبعها المستشفيات أدت إلى انتشار الاعتقاد بعدم توفر المسحات.وقال الحجامي في مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، إن “عدد الاصابات ارتفعت في كل المحافظات وبمراجعة عدد الوفيات ومعرفة نسبته 2% من الاصابات الكلي، يثبت لدينا ان […]

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