الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ترفع رواتب موظفيها بنسبة 150%

2020/06/18 | 14:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت #الإدارة_الذاتية في شمالي وشرقي #سوريا، #رواتب الموظفين بنسبة 150%، في حين اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان من الأفضل خفض الأسعار.وذكرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي التابعة للإدارة الذاتية، في بيان نشرته…

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