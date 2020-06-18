الأزمة النيابية: الأرقام المعلنة عن حالات الشفاء من كورونا غير قابلة للكذب

2020/06/18 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، الخميس، ان الأرقام الأخيرة التي أعلنت عن حالات الشفاء من فيروس كورونا وتجاوزها حاجز ألاف حالة يوميا غير قابلة للكذب.وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الأرقام التي تصدر عن وزارة الصحة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا متابع من قبل خلية الأزمة وأيضا الصحة […]

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