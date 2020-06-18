2020/06/18 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان د.ناتاليا كاينم ان العنف الجنسي في الصراع يشكل “تهديدًا لأمننا الجماعي وانتهاكًا للقانون الدولي وآفة في ضمير الإنسانية.واستخدامه كسلاح من أسلحة الحرب ، يسحق ويقمع النساء والرجال ويزعزع استقرار مجتمعات بأكملها”.وأشارت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع “إن انتشار جائحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاينم : العنف الجنسي في الصراع آفة في ضمير الإنسانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاينم : العنف الجنسي في الصراع آفة في ضمير الإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).