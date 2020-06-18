صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة تفتيش في الرمادي

2020/06/18 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي اليوم ،الخميس، عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق والمحال التجارية في مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت […]

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