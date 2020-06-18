مدير مستشفى بلد لـ”العهد نيوز”: تأخير وصول نتائج 800 مصاب بكورونا يربك الاجراءات الصحية

2020/06/18 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشف مدير مستشفى بلد العام احمد علي، ان هناك تأخير في وصول نتائج مايقرب من 800 ملامس في صلاح الدين الامر الذي يربك الاجراءات الصحية ويزيد من ضغط الحالات المشتبه بها على المراكز الصحية.وقال احمد، في حديث خص به “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان هناك حالات ملامسة مضى على ارسال نتائجها المختبرية […]

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