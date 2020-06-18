2020/06/18 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت سوريا بدء واشنطن تطبيق عقوبات ضد دمشق بموجب قانون قيصر ،بانه “تجاوزا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.واعتبرت الخارجية السورية أن بدء تطبيق عقوبات بموجب قانون قيصر يكشف ما وصفته بتجاوز الإدارة الأمريكية للقوانين والأعراف الدولية.ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر رسمي تابع لها جاء فيه أن “الحزمة الأولى من الإجراءات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا ترد على “قانون قيصر”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا ترد على “قانون قيصر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).