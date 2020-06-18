قيادي بالحشد يعلن تشكيل ’’مفارز خاصة’’ لاختراق خلايا داعش النائمة بالمناطق المحررة

2020/06/18 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس (18 حزيران 2020)، عن تشكيل مفارز خاصة لاختراق الخلايا النائمة لداعش في المناطق المحررة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا محوريا وفعالا في تفكيك الكثير من خلايا داعش الخطيرة في المناطق المحررة سواء في صلاح الدين او ديالى او بقية المحافظات خلال الاشهر الماضية بعضها كانت في طور تنفيذ اعمال ارهابية تستهدف الابرياء".

واضاف، أن "الحشد الشعبي شكل مفارز خاصة للبعد الاستخباري مهمتها اختراق الخلايا النائمة لداعش وكشف هوية قياداتها ومموليها والسعي لتفكيكها واعتقال جميع افرادها"، مؤكدا بان "الحرب الاستخبارية في تعقب داعش مهمة جدا من اجل استئصال ما تبقى من فلوله ".

واشار الحسيني الى ان "تعاون اهالي المناطق المحررة غاية في الاهمية وهناك جهودا ايجابية في هذا الاتجاه لان مصلحة انهاء داعش والقضاء على خلاياه النائمة ستعزز امن تلك المناطق وتبعد عنهم شبح عمليات الاستهداف المباشرة من قبل المتطرفين".

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