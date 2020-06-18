2020/06/18 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أدانت مملكة البحرين، الخميس (18 حزيران 2020)، الاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية بشدة، فيما طا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البحرين تدين قصف كردستان وتدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البحرين تدين قصف كردستان وتدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).