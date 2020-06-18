ريال مدريد يتلقى ’’صدمة’’ بإصابة أحد نجومه قبل لقاء فالنسيا اليوم

2020/06/18 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة.

ويستعد ريال مدريد للقاء فالنسيا، مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وكشف النادي الملكي في بيان رسمي، عن:" إصابة صانع ألعاب الفريق فرانشسكو إيسكو، في أوتار الركبة والفخذ الأيمن وسيخضع لمزيد من الفحوصات للوقوف على شدة الإصابة".

ووفقا لصحف الإسبانية فأنه:" من المتوقع أن يغيب الدولي الإسباني عن النادي الملكي لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة أسابيع ليخرج من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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بغداد اليوم-متابعة

أوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب 2020 تحت سن 19 عاماً، منتخب العراق، في المجموعة الثانية الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أُقيم، اليوم الخميس، عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيو

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كشف مصدر مقرب من الكابتن احمد راضي اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، عن مغادرة الاخير العزل الصحي في مستشفى النعمان ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكابتن احمد راضي طلب مغادرة المستشفى رغم ان التوصيات تطل

بغداد اليوم/ متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد، بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الخميس العديد من المباريات اله

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