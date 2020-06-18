للمرة الثانية..مُذكّرة احتجاج عراقية شديدة اللهجة الى تركيا

2020/06/18 | 14:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، عن استدعاء السفير التركي في العراق مُجدّدا وتسليمه مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية إلى الكف عن مثل ه...

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