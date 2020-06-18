العراق يستدعي السفير الإيراني بعد قصف قرى حدودية في كوردستان

2020/06/18 | 14:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الإيراني لدى العراق في مؤتمر صحفي سابق - صورة ارشيفية

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