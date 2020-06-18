احتجاجا على قصف اربيل الخارجية تستدعي السفير الايراني وتسلمه مذكرة

2020/06/18 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استدعائها السفير الايراني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على قصف ايراني طال قرى حدودية في محافظة اربيل .وذكر بيان لوزارة الخارجية وتلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس أن “وزارة الخارجية استدعت صباح اليوم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية العراق وسلّمته مذكرة احتجاج، على القصف المدفعيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت […]

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