عراقي ينتظر الترحيل من استراليا وإعادته للبلاد.. وخطيبته “تتوسل” السلطات

2020/06/18 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يقبع العراقي نورمان منصور (28 عاما) في الحجز منذ عدة أشهر بانتظار ترحيله من أستراليا بعد إلغاء تأشيرة إقامته في 2016 لامتلاكه سجلا إجراميا حافلا وانتمائه لعصابة مسلحة.وعلى الرغم من ذلك يقاتل زعيم حزب العمل أنتوني ألبانيز، ثاني أكبر حزب في البلاد، من أجل السماح له بالبقاء وعدم ترحيله إلى بلده […]

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