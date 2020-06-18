الفتح : الخلاف بين حزب بارزاني والعمال وراء صمت الإقليم والبيشمركة على الاعتداءات التركية

2020/06/18 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أوضح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الخميس، سبب صمت حكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة على الاعتداءات التركية الأخيرة على قضاء سنجار.وقال قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “صمت حكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة بشأن الاعتداءات التركية الأخيرة على قضاء سنجار يعود إلى النزاع القائم بين حزب العمل الكردستاني والحزب الديمقراطي […]

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