بالصورة .. لن اتهاون مع من استهدف

2020/06/18 | 15:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس إنه لن يسمح للخارجين عن القانون باختطاف العراق، ولن يتهاون بقصـف الجنـدي المجهول، بحسب تعبيره

وذكر الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، أن الصواريخ التي استهـدفت (الجـندي المجهول) في بغداد، تسعى الى تهــديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا...

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