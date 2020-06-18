عضو بالقانونية النيابية: الإشكال حول الدوائر الانتخابية فني أكثر مما هو سياسي

2020/06/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس (18 حزيران 2020) أن الاشكال الحاصل حول الفقرة الخاصة بالدوائر المتعددة بقانون الانتخابات الجديد، فني أكثر مما هو سياسي.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجديد يختلف عن القوانين السابقة، لأنه تحول من نظام التمثيل النسبي إلى النظام التمثيل الفردي بواقع أعلى الأصوات".

وأضاف، أن "الإشكال الحاصل والخلافات حول الفقرة الخاصة بالدوائر المتعددة التي أجل التصويت عليها منذ تمرير القانون تتعلق بالجانب الفني أكثر مما هي سياسية".

ورجح عضو اللجنة "حسم تلك الاشكالات العالقة خلال الايام المقبلة من أجل عرض الفقرة على التصويت داخل مجلس النواب".



وصوت مجلس النواب نهاية 2019 على قانون انتخابات على اساس الانتخاب الفردي، والفوز لأعلى الأصوات، وتعدد الدوائر الانتخابية، لكنه أجل تمرير جدول الدوائر الانتخابية، وأشكالها.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت (6 حزيران 2020)، وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه امام مجلس النواب خلال الجلسات القريبة المقبلة.

وقال الكعبي خلال رئاسته اجتماع هيأة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية وبحضور ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء وعدد من النواب، إن "تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة"، مؤكدا "ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة".

وشدد الكعبي على "ضرورة الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة".

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بغداد اليوم- بغداد

أدانت مملكة البحرين، الخميس (18 حزيران 2020)، الاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية بشدة، فيما طالبت المجتمع الدولي بمساعدة العراق.

وقال بيان لوزارة الخارجية البحرينية، إن "المملكة تدين بشدة الاعتداءات العسكرية التركية

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (18 حزيران 2020)، إنه لن يسمح للخارجين عن القانون باختطاف العراق، ولن يتهاون بقصف "الجندي المجهول"، وذلك بعد استهداف المنطقة الخضراء، حيث يوجد نصب الجندي الكمجهول، بأربعة صوا

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استدعت وزارة الخارجية، الخميس (18 حزيران 2020)، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق وسلّمته مذكرة احتجاج.

وقالت الوزارة فيي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " استدعت السفير الإيراني في بغداد، وسلّمته مذكرة احتجاج

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