2020/06/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر طبي من محافظة صلاح الدين، الخميس، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).