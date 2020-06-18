2020/06/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي، في محافظة الديوانية، الخميس (18 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
أفاد مصدر طبي، في محافظة الديوانية، الخميس (18 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفيروس كورونا في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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