وفاة مصاب بفيروس كورونا في الديوانية

2020/06/18 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر طبي، في محافظة الديوانية، الخميس (18 حزيران 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفير...





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