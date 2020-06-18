2020/06/18 | 15:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي رفيع، يوم الخميس عن ضغوطات تمارسها شخصيات وأحزاب متنفذة لاعادة فتح منفذ "سومار" الحدودي بين ناحية مندلي "100 كم شرق بعقوبة" شرقي ديالى وايران.

وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه لوكالة شفق نيوز ان "جهات سياسية واحزاب متنفذة تضغط بقوة على رئيس الوزراء لاعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران لتبادل البضائع وتعويض الخسائر التي تكبدتها شركات وجهات حكومية تسيطر على عمليات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري"

واضاف المصدر" ان جهات مستفيدة ومتورطة بعمليات تهريب واستيراد البضائع المختلفة البعيدة عن الرقابة والسيطرة النوعية تسعى جاهدة لاعادة فتح المنفذ بعدما تم اغلاقه منذ اكثر من 3 اشهر"

واغلقت الحكومة العراقية جميع المعابر الحدودية مع ايران ودول الجوار في اذار بسبب تفشي فايروس كورونا ومنع انتقاله من دول الجوار

وأواخر تشرين الأول عام 2013، أعادت محافظة ديالى فتح معبر سومار الحدودي بين ناحية مندلي وايران لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

وكان المعبر قد أغلق إبان الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات بعد تحول مندلي الى مسرح للعمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي بين الجانبين الى جانب المخلفات والالغام التي انتشرت في المناطق الحدودية بين ايران والعراق.

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