تقرير بريطاني يكشف سر تحركات تركيا العسكرية في المنطقة

2020/06/18 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن حمى العلاقة المضطربة بين الرئيس التركي، رجب طيب والجيش، أشعلت نار الحروب في العديد من دول الشرق الأوسط، فدفعت هذه البلدان ثمن تمسكه بالسلطة.وقالت إن الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016 أعاد تنشيط أخطر هواجس أردوغان، المتمثلة بخوفه من أن يتم طرده من السلطة من قبل الجيش.وذكرت أن […]

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