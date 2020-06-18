ترمب: لن نغلق البلاد مرة أخرى بسبب جائحة كورونا

2020/06/18 | 15:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الرئيس الأمريكيدونالد ترمب، إن إدارته لن تغلق البلاد مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، ولن تكون مضطرة لذلك.جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي لل...

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