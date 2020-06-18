انجاز اول عملية تبرع ببلازما الدم لشخص تعافى من “كورونا” بصلاح الدين

2020/06/18 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور سداد خيرالله مدير قسم الأمور الفنية في دائره صحة صلاح الدين اتمام اول عملية تبرع بلازما لشخص كان مصاب بـ”كورونا” وقال خير الله، في بيان تلقت العهد نيوز نسخه منه ان “اليوم تمت اول عملية تبرع بالبلازما لشخص كان مصاب بفايروس كورونا وتم شفاءه”.واضاف “نأمل من بقية المصابين والذين اكتسبو الشفاء من […]

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