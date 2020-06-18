دائرة شهداء ذي قار لـ”العهد نيوز”: نقل 10 جثامين لمتوفين بكورونا إلى النجف

2020/06/18 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، اليوم الخميس عن نقل جثامين 10 متوفين بسبب فايروس كورونا من محافظة ذي قار الى محافظة النجف.وقال إعلام الدائرة، لـ”العهد نيوز”، إن “المعاونية باشرت اليوم في اجراءاتها حيث قامت بنقل جثامين 10 متوفي بكورونا الى مدينة النجف لغرض الغسل والتكفين والدفن، […]

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