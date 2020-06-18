طيار إيراني يسرد رواية “غريبة” عن إخضاع طائرته للتفتيش في مطار بغداد وسليماني “متخفي” داخلها قبل أن ينجده بـ”رشوة”!

2020/06/18 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بمتابعة سرد طيار في خطوط ماهان الايرانية، رواية “غريبة” تعود لعام 2013، حدثت في مطار بغداد عندما خضعت طائرته التابعة للشركة الايرانية للتفتيش من قبل قوات عراقية واميركية قبل توجهها لسوريا، وكان قاسم سليماني “متخفيًا” ضمن الركاب فضلا عن حمل صناديق وشحنات “ممنوعة”.وقال الطيار أمير أسد اللّهي، بحسب وكالة “نادي المراسلين الشباب” […]

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