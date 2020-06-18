الامن والدفاع النيابية تحمل قيادتا صلاح الدين وسامراء تبعات” الحدود الساخنة”

2020/06/18 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، قيادتا عمليات صلاح الدين وسامراء تبعات الحدود الساخنة.وقال العزاوي لـ/ المعلومة/،ان” وضع الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين مقلق جدا وعمليات تسلل داعش لم تتوقف والسبب ان حدود صلاح الدين لم يجري مسكها حتى الان باي قوة عسكرية لكن الوضع في […]

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