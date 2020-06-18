ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو

2020/06/18 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن ريال مدريد رسميًا، الخميس، إصابة نجم خط وسطه إيسكو ألاركون، وذلك قبل ساعات من مواجهة فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الإسباني.وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: “بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على اللاعب إيسكو ألاركون من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تأكد […]

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