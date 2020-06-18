وفاة 5 مصابين بكورونا في السليمانية


وفاة 5 مصابين بكورونا في السليمانية
2020/06/18 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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