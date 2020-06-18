السعودية تدين ”العدوان التركي والإيراني“ في العراق: معكم بأي اجراء لحفظ السيادة

2020/06/18 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة لـ“لعدوان التركي والإيراني“ على الأراضي العراقية.

وعدت الوزارة في بيان ”ذلك العدوان تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية“.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وسلم العراق، تركيا وايران مذكرة احتجاج على عملية عسكرية وقصف لمواقع داخل إقليم كوردستان ونينوى.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن قواتها أصابت أكثر من 500 هدف خلال العملية.

وأصابت طائرات مقاتلة تركية أهدافا تابعة لحزب العمال يومي الأحد والثلاثاء في غارتين منفصلتين، قالت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات المقاتلين الكورد على قواعد الجيش التركي.

وأطلقت تركيا ”عملية مخلب النمر“ يوم الثلاثاء في منطقة حفتانين في بإقليم كوردستان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكوردستاني في 36 ساعة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله ”عملية مخلب النمر تمضي قدما بشكل جيد تماما… بالاستمرار بنفس الجدية والتصميم سنستكمل العملية بنجاح“.

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكوردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كوردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون.

وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.

وكان حزب العمال الكوردستاني، المصنف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، رفع السلاح في وجه الدولة عام 1984؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز في جنوب شرق تركيا.

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