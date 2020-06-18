بعد تعثرها في مواجهة الفساد والمليشيات: الحكومة العراقية تواجه أزمتها المالية باستقطاع رواتب الموظفين

2020/06/18 | 15:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت #الحكومة_العراقية استقطاع جزء من رواتب متقاعدي وموظفي الدولة، لتدارك الأزمة المالية الخانقة التي تتعرّض لها البلاد، ما أثار ردود أفعال شعبية وسياسية رافضة، وتسبب بموجة قلق عند أغلب العائلات العراقية، التي تعاني من مشاكل…

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