جرح إثنين من القوات التركية جراء استهداف حافلتهم قرب “اعزاز” شمالي سوريا

2020/06/18 | 15:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الطريق الواصل بين منطقتي “جازار” و #إعزاز الواقعة شمالي #حلب، صباح اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة للجبش التركي.وأدى الانفجار إلى جرح اثنين من جنود القوات التركية، التي كانت تسيّر…

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