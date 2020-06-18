يار الله: المرحلة المقبلة تتطلب القيام بإصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد

2020/06/18 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة تتطلب القيام بإصلاحات في الهيكل التنظيمي ومكافحة الفساد.

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