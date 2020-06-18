مستشار محافظ الانبار يكشف لـ”العهد نيوز” أسباب تأخر عودة بعض العوائل النازحة لمناطقها

2020/06/18 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة اليوم ، الخميس، عن اسباب التأخير في عودة وجبة كبيرة من الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح في المحافظة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان ” اسباب التأخير في عودة وجبة كبيرة من الاسرة النازحة داخل […]

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