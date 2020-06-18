العوسج لـ”العهد نيوز”: انجاز 90% من مشروع اعادة اعمار وتأهيل مبنى بلدية الرمادي وبكلفة 4 مليار دينار

2020/06/18 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ،اليوم الخميس، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في عملية اعادة وتأهيل مبنى بلدية الرمادي رغم اجراءات كورونا.وقال العوسج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “الحكومة المحلية في الانبار وبدم من المنظمات الانسانية حققت نسبة انجاز وصلت الى اكثر من 90% من عملية مشروع انشاء […]

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