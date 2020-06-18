فيلم -الغرفة 212-: تأملات فانتازية في الزواج والحب والخيانة - كلكامش نبيل

2020/06/18 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع الفيلم الكوميدي الفرنسي "في ليلة سحرية" أو "الغرفة 212" Chambre 212 بالفرنسية.



الفيلم من إخراج كريستوف أونوريه عام 2019 وبطولة كيارا ماستروياني (بدور الأستاذة والزوجة ماريا) وبنجامين بيولاي (بدور الزوج في سنّه الحالي) وفينسنت لاكوست (بدور الزوج قبل 20 عام) وكاميل كوتان (بدور معلمة البيانو إيرين هافنر قبل 20 عام) وماري-كريستين آدم (بدور معلمة البيانو بعد 20 عام) وهاريسون أريفال ......





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