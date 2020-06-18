’’لا يقل خطراً عن الإرهاب’’.. نائب يدعو لفتح ملفات الفساد على اختلافها

2020/06/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو ائتلاف "دولة القانون"، النائب كاطع الركابي، الخميس (18 حزيران 2020)، إلى فتح جميع ملفات الفساد الإداري والمالي بجميع المحافظات ومنها بغداد.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفساد المالي والاداري في البلاد، لا يقل خطورة عن الإرهاب، فهما وجهان لعملة واحدة"، داعياً إلى "فتح كل ملفات الفساد المالي والاداري في المحافظات، ومنها بغداد".

وأكد "عدم وجود خطوط حمراء أمام فتح ملفات الفساد المالي والاداري"، مشيراً إلى "أهمية محاربة الآفة التي تشكل خطورة على مستقبل البلاد، وتسبب هدراً كبيراً في الاموال العامة".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب خالد الجشعمي، قد كشف، أمس الأربعاء، عن مقترح وصفه بالـ ’’معلق’’ منذ اشهر لتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد في كل المحافظات.

وقال الجشعمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لجنته قدمت مقترحاً يتضمن زيادة عدد القضاة المعنين بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري الى مجلس القضاء الاعلى، في كل المحافظات من قاضي واحد الى اثنين مع رفع العدد في المحافظات الكبيرة من اجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا المنظورة خاصة وان كل محافظة تضم حاليا قاض واحد فقط للنظر في كل القضايا مع انه ملتزم بالتحقيق في قضايا اخرى تتعلق بمراكز الشرطة".

وأضاف، أن "المقترح رغم اهميته لم نجد اي تجاوب معه سواء من قبل الحكومة المركزية او مجلس القضاء"، مؤكدا ان "تأخير اسباب حسم القضايا المتعلقة في بالفساد جاء لقلة عدد قضاة التحقيق وهيئة النزاهة".

وفي الثاني من حزيران من العام الجاري، ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس القضاء، فائق الزيدان، حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن و

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وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة ال

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