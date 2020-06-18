وزير السياحة السعودي يؤكد لناظم استعداد بلاده للتعاون مع العراق

2020/06/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، لوزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، الخميس (18 حزيران 2020)، استعداد المملكة العربية السعودية للتعاون مع العراق.





وذكر المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، تلقى تهنئة من أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، بمناسبة توليه إدارة ملف الثقافة والسياحة والآثار في العراق".





وأعرب الوزير السعودي عن "سعادته البالغة بتكليف مفكر وأكاديمي وباحث في مختلف شؤون المعرفة بمنصب وزير الثقافة والسياحة والآثار"، بحسب البيان.

وأعلن الخطيب خلال كلمة افتتاح المؤتمر العربي الطارئ لوزراء الثقافة العرب الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، "استعداد المملكة لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

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