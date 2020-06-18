الخارجية السعودية تصف قصف كردستان بـ ’’العدوان’’ وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق

2020/06/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصفت الخارجية السعودية، الخميس (18 حزيران 2020) قصف مناطق في إقليم كردستان بـ ’’العدوان...





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