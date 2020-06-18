الخزعلي يعلن موقف عصائب اهل الحق من هجمات تركيا

2020/06/18 | 16:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، الحكومة العراقية وحكومة منظقة كردستان بموقف متناسب مع حدث انتهاك السيادة العراقية من قب...

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