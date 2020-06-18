الحكمة يؤكد استمرار الخلاف بين الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات

2020/06/18 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تيار الحكمة، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات والذي يواجه صراعات حادة داخل مجلس النواب.

وقال عضو تيار الحكمة جاسم البخاتي في تصريح، إن النقاشات داخل اللجنة القانونية التي تضم أعضاء من الكتل السياسية مازال حادا ولم يتم الاتفاق على حسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، نتيجة مطالبة غالبية الكتل بجعل المحافظة الواحدة دائرة او دائرتين وبأقصى حال ثلاث دوائر انتخابية، في حين ان كتل أخرى تصر على بقاء القانون المشرع على حاله دون اجراء تعديل والإبقاء على ان كل قضاء دائرة انتخابية واحدة، مشيرا الى أن تيار الحكمة مازال باتجاه اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة.

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