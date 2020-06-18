ترمب: لن نغلق المؤسسات والمتاجر مرة أخرى

2020/06/18 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن موقفه من الدعوات الى إعادة فرض إجراءات وقائية مشددة، على خلفية الارتفاع الجديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده.

وأكد ترمب في تصريح، ان الولايات المتحدة لن تلجأ الى إغلاق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، على الرغم من عودة حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس الى الارتفاع مجددا في عدد من الولايات، مضيفا ما نصه، لن نغلق البلد مرة أخرى، لن نكون مضطرين لذلك.

وجاء تعليق الرئيس ترمب مؤيدا لتصريحات سابقة لكل من وزير الخزانة ستيفن منوتشين، والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو، أوضحا فيها ان الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.

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