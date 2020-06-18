الانبار تعلن تسجيل حالة وفاة بكورونا في مناطق شرقي الرمادي

2020/06/18 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الخميس ، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، سجل قبل قليل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما مصاب بفيروس كورونا “.[…]

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